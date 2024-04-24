В Пензу привезли цветы для украшения города ко Дню Победы

В Пензу привезли более 36 тысяч растений из Подмосковья, которыми город украсят к празднованию Дня Победы. Это первая партия масштабного заказа.
«В первую очередь цветы высадят рядом с Монументом воинской и трудовой славы, в скверах «Пионерский» и «Проводы», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.
Затем оформят клумбы в скверах Белинского, Пушкина, Лермонтова, на улице Славы, на въездах в город, в районе аэропорта, около монумента «Самолет» и на других территориях.
«В этом году планируется высадить порядка 296 тысяч растений - это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссумы. Всего разработаны эскизы 35 крупных цветников. Их общая площадь составит около 6 тысяч квадратных метров», - уточнили в мэрии.
Аукцион на поставку цветов объявляли в январе этого года. «Пензавтодор» готов был заплатить за рассаду 7 млн 375 тысяч 901 рубль.
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