На площадь Ленина не вернутся дополнительные лавочки

19.04.2024 | 13:29

Этим летом на площади Ленина вновь не появятся дополнительные скамейки, которыми раньше была украшена центральная часть территории.

Площадь впервые заставили лавочками с узорными решетками и деревянным покрытием в 2019 году, после реконструкции. Вместе скамейки составляли определенную композицию.

«Сразу уютно как-то стало, по-домашнему. Площадь всегда такая большая была, а тут даже как будто уменьшилась в размерах. Теперь можно не только постоять, но и посидеть», - отметила тогда одна из обрадованных горожанок.

Осенью лавочки убирали, до весны они хранились на базе одного из МУПов, а потом появлялись вновь.

«В прошлом году скамейки так и не вернулись. Вероятно, решили, что накладно возить их туда-сюда. А может, где-то в другом месте потребовались «для благоустройства», - посетовала подписчица канала PenzaInform в Telegram с ником Анна.

19 апреля представитель управления ЖКХ пояснил ей, что «в текущем году установка дополнительных скамеек на площади В. И. Ленина не планируется», подчеркнув: для отдыха жителей доступны скамейки, расставленные по периметру.

«Ну вот. По проекту реконструкции они есть, а на деле нет. Смысл тогда принимать и согласовывать красивые проекты?» - возмутилась Анна.