Соцсети: в Засечном из окна многоэтажки выпал мужчина

04.01.2024 | 14:25

В Засечном из окна многоэтажки на улице Светлой выпал человек. Об этом сообщили жители дома № 5, где произошла трагедия.

Кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде, появились в Сети. На них запечатлено, как тело мужчины вместе со снежной лавиной с грохотом падает с козырька крыльца. Указаны дата и время - 3 января, 22:32.

Спустя несколько секунд лежачего замечает прохожий. Он подходит к нему с вопросом «парень, ты живой?», но ответа нет. На фоне другой голос кричит: «Вызывай скорую!»

В Следственном управлении СК России по Пензенской области сообщили о гибели 44-летнего мужчины.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.