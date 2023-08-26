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Происшествия

В Пензе пьяный дебошир в ответ на критику сломал почтовые ящики

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В пятницу, 25 августа, на Набережной Реки Мойки в Пензе случился инцидент: пьяный 51-летний мужчина разбушевался на лестнице в подъезде своего дома.

На шум вышли соседи и попытались утихомирить хулигана. Однако он разразился нецензурной бранью в их адрес, а затем начал крушить почтовые ящики.

62-летняя жительница дома позвонила в полицию. В 19:40 сообщение поступило на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители немедленно прибыли по адресу.

«Они задержали нарушителя на месте и провели с ним профилактическую беседу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда нетрезвые пензенцы противостоят соседям, пытающимся привести их в разум. Так, 3 августа в многоэтажке на улице Суворова 45-летний мужчина, регулярно устраивающий дебоши в подъезде, отреагировал на замечание соседки тем, что сломал косяк ее двери.

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