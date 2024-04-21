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Из жизни

Пензенцам с улицы Ключевой вернули переплату за электроэнергию

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Пензенцам из дома № 99 на улице Ключевой вернули 41 508 рублей, которые они переплатили за свет, пользуясь общим имуществом.

Заметив увеличившиеся суммы, жильцы обратились в министерство ЖКХ и ГЗН области. Выяснилось, что размер платы за электроэнергию был завышен.

«По результатам рассмотрения обращения управляющая организация ООО «Гарант Сервис» произвела перерасчет. Жителям вернули денежные средства», - сообщили в министерстве.

Изменения будут отражены в квитанциях за март. Каждому собственнику платеж уменьшат.

В 2023 году жители Пензенской области переплатили за ЖКУ 980 500 рублей. Нарушения выявили сотрудники отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги.

На виновных наложили административные штрафы на общую сумму 1 288 000 рублей. Пензенцам сделали перерасчет и вернули излишне уплаченные деньги.

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