О расклейщиках листовок в подъездах попросили сообщать в полицию

Пензенцев интересует, как бороться с листовками, которые распространители периодически клеят на стены подъездов. В городской администрации ответили, что наказать организации, которые этим занимаются, можно.
Горожанин Дмитрий написал на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» о листовках от оператора связи, появляющихся на стенах около квартир, и поинтересовался, по какой статье виновников можно привлечь к ответственности.
«Размещение рекламной информации в подъезде без получения согласия собственников незаконно. В случаях нарушения действующего законодательства при фактах размещения рекламы на стенах подъезда или лифта предусмотрено административное наказание», - пояснили Дмитрию.
Пензенцам, которые стали свидетелями подобных нарушений, посоветовали обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что в областном центре в последнее время активизировались нарушители, наносящие на стены домов рекламу наркошопов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного их них. Мужчина признался, что пошел на это ради легких денег.
Его признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф в 4 000 рублей.
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