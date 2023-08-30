В Пензе ребенок выстрелил в камеру домофона из пистолета

30.08.2023 | 13:15

В Пензе младшеклассник разбил камеру домофона выстрелом из игрушечного пистолета и попал на видео. Это произошло днем в воскресенье, 27 августа, на Ладожской, 95. Кадры с хулиганом появились в Сети в среду, 30-го числа.

На записи видно, как мальчик подходит к двери подъезда, набирает номер квартиры и, пока раздаются гудки, внезапно стреляет из игрушечного пистолета прямо в объектив камеры. Та разбивается. Затем кто-то из жильцов поднимает трубку домофона и впускает школьника.

«Если это была шутка, то она получилось не очень удачной - повреждена камера видеонаблюдения. За этим назревает другой вопрос: а стоит ли вообще покупать такие игрушки детям?» - отметил автор ролика.

Посмотрев видео, пензенцы разделились во мнениях. Некоторые встали на защиту мальчика. «Мы все были детьми. Камеры в подъездах такое себе «нужное» изобретение. А если уж и сделали, то должны быть антивандальными, а не портиться от выстрела из детского пистолета», «Ребенку сколько лет, он сам не понимает, что делает… одно дело, если бы ему было лет 15-16, другой разговор. Если он не понимает, теперь ему надо руки оторвать или ругать? Объяснить один раз понятным языком, чтобы запомнил, и все, к тому же подрядчик сам обещает по договору о антивандальных камер».

Другие сочли, что за такой поступок ребенка все же следует наказать. «Так давайте поощрять за это? Типа он не осознает, что делает, он еще маленький и т. д и т. п. Вот потом из таких маленьких и неосознанных и безнаказанных вырастет поколение, которым все по ..! Потому что наказывать нельзя! Им все можно!», «А если он завтра стрельнет в кошку, собаку, человека, тоже будут его оправдывать, что он это сделал неоссознанно? Все, что совершает человек, - совершает осознано! Его поступок - мелкое хулиганство, и неважно, в каком возрасте совершен такой проступок».

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