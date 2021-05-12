Берега водоема в Арбекове пострадали от непорядочных пензенцев

12.05.2021 | 20:52

Чайки летают над водоемом рядом с арбековской больницей, утки плавают в поисках корма, и даже ондатру здесь можно увидеть. Но не все ценят дикую природу в городской черте. Приходящие сюда отдохнуть и пожарить шашлык зачастую оставляют мусор. И так не только в 2021-м.

В прошлом году журналисты «Службы 11» встретили активистку, которая несмотря ни на что продолжала ухаживать за зеленой зоной и нисколько не ругалась на хулиганов.

«Нас много таких, волонтеры. Хочешь сделать жизнь прекрасней - уберись. Причем самое главное - не ругайте, когда кругом намусорено, сделайте что-то, возьмите и уберите за чужим человеком. С этого все начинается», - рассказала Ольга.

В этом году мест концентрации отходов стало меньше - возможно, благодаря усилиям женщины и таких, как она. Правда, среди брошенных предметов попадаются весьма необычные. Например, кто-то ушел с пляжа без трусов.

Коррективы внесла и погода: из-за толстого льда воздуха хватило не всем рыбам. Около месяца назад поступали сообщения о массовой гибели пресноводных.

Но остается только радоваться жизни и стараться видеть в окружающем мире лишь позитив.