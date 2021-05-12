Из жизни

Берега водоема в Арбекове пострадали от непорядочных пензенцев

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Чайки летают над водоемом рядом с арбековской больницей, утки плавают в поисках корма, и даже ондатру здесь можно увидеть. Но не все ценят дикую природу в городской черте. Приходящие сюда отдохнуть и пожарить шашлык зачастую оставляют мусор. И так не только в 2021-м.

В прошлом году журналисты «Службы 11» встретили активистку, которая несмотря ни на что продолжала ухаживать за зеленой зоной и нисколько не ругалась на хулиганов.

«Нас много таких, волонтеры. Хочешь сделать жизнь прекрасней - уберись. Причем самое главное - не ругайте, когда кругом намусорено, сделайте что-то, возьмите и уберите за чужим человеком. С этого все начинается», - рассказала Ольга.

В этом году мест концентрации отходов стало меньше - возможно, благодаря усилиям женщины и таких, как она. Правда, среди брошенных предметов попадаются весьма необычные. Например, кто-то ушел с пляжа без трусов.

Коррективы внесла и погода: из-за толстого льда воздуха хватило не всем рыбам. Около месяца назад поступали сообщения о массовой гибели пресноводных.

Но остается только радоваться жизни и стараться видеть в окружающем мире лишь позитив.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

В очередной раз пишут глупость, на берегу пруда нет контейнеров для мусора и каждый год одно и тоже, поставьте контейнеры, организуйте вывод мусора, дежурство полиции организуйте , проверьте

э состояние зон за гаражами и за мойками, куда сливают воду воду, состояние люков канализации и как они работают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Берега водоема в АрбековЕ пострадали от непорядочных пензенцев
Плевать что там у вас в АрбековЕ. Мы живём АрбековО.

Гость||

в*

Гость||

Гость писал(a):

В очередной раз пишут глупость,
Глупость твой коммент.

Гость писал(a):

на берегу пруда нет контейнеров для мусора
В лесу тоже нет контейнеров для мусора. Правило № 1 - всё своё уноси с собой. Не будь свиньёй. Это касается городских водоёмов, пляжей и всех других мест.Гость писал(a):
и каждый год одно и тоже,
Штрафовать надо. Дисциплину прививать.

Гость писал(a):

поставьте контейнеры, организуйте вывод мусора,
Просто забирай как все нормальные люди свой мусор с собой.

Гость||

Город в говне от невоспитанных свиней-жителей. Одна паршивая овца всё стадо портит

Гость||

21:23, запишитесь на курсы русского языка. Или погуглите хотя бы, прежде чем коменты выкладывать глупые.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чайки летают над водоемом рядом с арбековской больницей,
Чайки там где отходов много. Неухоженное место, поэтому и люди себя так ведут. Давно бы уже облагородили, а то только новостройки как грибы вырастают, а в огромном Арбеково нет приличного места отдыха. Даже парк единственный и тот вырубили и застроили. Свиньи.

Гость||

Гость писал(a):

21:23, запишитесь на курсы русского языка. Или погуглите хотя бы, прежде чем коменты выкладывать глупые.
Вот как раз на русском языке Арбеково не склоняется. Брысь в школу!

Имя: Гость
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