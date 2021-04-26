В Пензенской области объяснили массовую гибель рыбы

Весной в водоемах Пензенской области всплыло большое количество рыбы. Проблема не обошла стороной и пруды в Заречном. Местные специалисты назвали явление естественным.
«Замор рыбы от нехватки кислорода происходит ежегодно, и для искусственных водоемов без течений эта проблема особенно актуальна», - пояснила специалист управления МТО Заречного Кристина Панина.
Сотрудники организации регулярно делали лунки, чтобы обеспечить доступ кислорода к воде. Однако они быстро замерзали. В результате рыба, оказавшись в водоеме, полностью затянутом льдом, испытывала кислородное голодание и гибла.
Когда покров сошел, она всплыла на поверхность.
«Переживать о том, что водоемы зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» останутся без рыбы, не стоит. По подсчетам специалистов, погибает не более 20-30% популяции, поэтому зареченские любители рыбалки по-прежнему смогут поймать в местных прудах окуней и карасей», - сообщает «Заречье сегодня».
Ранее тревогу из-за массовой гибели рыбы забили в Пензе. Одна из горожанок выложила в Сеть запись, на которой видна всплывшая мертвая рыба и вода неестественно изумрудного оттенка. Пруд женщина назвала могильником. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту случившегося.
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