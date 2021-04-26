В Пензенской области объяснили массовую гибель рыбы

26.04.2021 | 09:38

Весной в водоемах Пензенской области всплыло большое количество рыбы. Проблема не обошла стороной и пруды в Заречном. Местные специалисты назвали явление естественным.

«Замор рыбы от нехватки кислорода происходит ежегодно, и для искусственных водоемов без течений эта проблема особенно актуальна», - пояснила специалист управления МТО Заречного Кристина Панина.

Сотрудники организации регулярно делали лунки, чтобы обеспечить доступ кислорода к воде. Однако они быстро замерзали. В результате рыба, оказавшись в водоеме, полностью затянутом льдом, испытывала кислородное голодание и гибла.

Когда покров сошел, она всплыла на поверхность.

«Переживать о том, что водоемы зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» останутся без рыбы, не стоит. По подсчетам специалистов, погибает не более 20-30% популяции, поэтому зареченские любители рыбалки по-прежнему смогут поймать в местных прудах окуней и карасей», - сообщает «Заречье сегодня».

Ранее тревогу из-за массовой гибели рыбы забили в Пензе. Одна из горожанок выложила в Сеть запись, на которой видна всплывшая мертвая рыба и вода неестественно изумрудного оттенка. Пруд женщина назвала могильником. Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту случившегося.