Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|21:52
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Из жизни

В Арбекове из-за коммунальных аварий появилось сразу два провала

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Во дворе дома № 103 на улице Ладожской произошли сразу две коммунальные аварии. Местные жители гадают, связаны они или просто по времени совпали.

Канализационная система не выдержала - видимо, произошел засор в трубах. Из колодца потекло содержимое, распространяя невыносимый запах по всей округе. Прочистки люди ждали весь день и всю ночь.

«Я сегодня только увидела дыру. Чуть не провалилась, пройти не могла», - пожаловалась горожанка.

Поблизости находится еще один колодец, асфальт рядом с которым начал уходить вниз. Через щель видна пустота. Чтобы никто не провалился, поставили деревянную конструкцию, предупреждающую об опасности. Одна прохожая предположила, что это результат утечки канализационной жидкости - та просто подмыла грунт. Другая местная жительница уверена: события не связаны между собой.

«Я не выходила, но здесь делали газовые трубы. Делали они по осени, все копали. Новый асфальт провалился», - объяснила женщина.

Ситуация в любом случае опасная, какова бы ни была причина ЧП. Местные жители сразу вспоминают прошлогоднюю трагедию, когда кипяток подмыл грунт под асфальтом на улице Аустрина, а автомобилист решил там припарковаться. Машина с двумя людьми свалилась в яму, водитель и пассажир погибли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну как акентошан?

Гость||

«В АрбековЕ». Вы мордва?

Гость||

Да.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ из-за коммунальных аварий появилось сразу два провала
Плевать что происходит в этой вашей АрбековЕ. Жители Пензы живут в АрбековО.

Гость||

За старой остановкой на тернопольской асфальт тоже уходит из под ног

Гость||

Гость писал(a):

За старой остановкой на тернопольской асфальт тоже уходит из под ног
СТАБИЛЬНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЕ И. Белозерцев. Вы за это голосовали.

Гость||

в АрбековО.

Т.Е. АРБЕКОВЦЫ

А в каком городе живут *буртасня *?

Гость||

Гость писал(a):

«В АрбековЕ». Вы мордва?
Журналист ПИ не из местных

Гость||

Журналист ПИ не из местных

Если,не против, то поправлю *мордовО*

Имя: Гость
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