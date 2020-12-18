В Арбекове из-за коммунальных аварий появилось сразу два провала

18.12.2020 | 20:18

Во дворе дома № 103 на улице Ладожской произошли сразу две коммунальные аварии. Местные жители гадают, связаны они или просто по времени совпали.

Канализационная система не выдержала - видимо, произошел засор в трубах. Из колодца потекло содержимое, распространяя невыносимый запах по всей округе. Прочистки люди ждали весь день и всю ночь.

«Я сегодня только увидела дыру. Чуть не провалилась, пройти не могла», - пожаловалась горожанка.

Поблизости находится еще один колодец, асфальт рядом с которым начал уходить вниз. Через щель видна пустота. Чтобы никто не провалился, поставили деревянную конструкцию, предупреждающую об опасности. Одна прохожая предположила, что это результат утечки канализационной жидкости - та просто подмыла грунт. Другая местная жительница уверена: события не связаны между собой.

«Я не выходила, но здесь делали газовые трубы. Делали они по осени, все копали. Новый асфальт провалился», - объяснила женщина.

Ситуация в любом случае опасная, какова бы ни была причина ЧП. Местные жители сразу вспоминают прошлогоднюю трагедию, когда кипяток подмыл грунт под асфальтом на улице Аустрина, а автомобилист решил там припарковаться. Машина с двумя людьми свалилась в яму, водитель и пассажир погибли.