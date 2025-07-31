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Из жизни

Ремонт водопровода: в Сурске в вырытую яму провалился пес

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Вечером в среду, 30 июля, в Сурске в одну из ям, вырытых для замены водопровода, провалилась собака.

Выбраться самостоятельно животное не могло. На его лай отреагировали неравнодушные местные жители, которые вытащили пса из западни.

По мнению людей, ремонт водопровода затянулся, ямы долгое время остаются открытыми, сигнальные ленты не помогают. Жители Сурска надеются, что работы начнут вести более активно и ловушки для пешеходов и животных вскоре засыплют.

11 июля на улице Полевой в Сурске в одну из ям глубиной 2 метра упала девочка. Серьезных травм она не получила, но сама ситуация возмутила горожан: ничем не огороженные разрытия в темноте увидеть сложно.

На следующий день после этого случая около ям появились сигнальные ленты.

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Источник — видео группы «Подслушано Городищенский район»
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