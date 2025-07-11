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Происшествия

Ремонт водопровода в Сурске: ребенок упал в неогороженную яму

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В четверг, 10 июля, в Сурске Городищенского района девочка упала в одну из ям, вырытых для ремонта водопроводной сети.

Разрытие глубиной 2 метра на улице Полевой не было ограждено ни забором, ни сигнальными лентами.

Ремонт водопровода в Сурске: ребенок упал в неогороженную яму

«К счастью, обошлось без серьезных ушибов, а, не дай бог, случилось бы что-то непоправимое. Это происшествие поднимает вопросы о безопасности на строительных объектах и необходимости обеспечить защиту для граждан», - заявил подписчик группы «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

Ремонт водопровода в Сурске: ребенок упал в неогороженную яму

Он попросил оборудовать объект как положено.

«Мне неважно кто - подрядная ли организация, администрация ли города, - установите ограждение, сигнальную ленту. До конца светового дня проведите работу», - призвал пользователь.

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Источник — фото группы «Подслушано Городищенский район»
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