Ремонт водопровода в Сурске: ребенок упал в неогороженную яму

В четверг, 10 июля, в Сурске Городищенского района девочка упала в одну из ям, вырытых для ремонта водопроводной сети.
Разрытие глубиной 2 метра на улице Полевой не было ограждено ни забором, ни сигнальными лентами.
«К счастью, обошлось без серьезных ушибов, а, не дай бог, случилось бы что-то непоправимое. Это происшествие поднимает вопросы о безопасности на строительных объектах и необходимости обеспечить защиту для граждан», - заявил подписчик группы «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».
Он попросил оборудовать объект как положено.
«Мне неважно кто - подрядная ли организация, администрация ли города, - установите ограждение, сигнальную ленту. До конца светового дня проведите работу», - призвал пользователь.
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