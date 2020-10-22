На улице Кижеватова коммунальщики не успевают вывозить отходы

22.10.2020 | 20:19

Чуть лучше стала выглядеть контейнерная площадка возле дома № 10 на улице Кижеватова. Несколько месяцев назад журналисты рассказывали в программе «Служба 11» о запущенном состоянии мусорки. Тогда рядом с ограждением валялись горы отходов: сломанные детские игрушки, остатки старой мебели и рваная одежда. Население района возмущалось.

«Неприятно, запах. Сейчас еще более-менее, прохладно, а когда жара...» - пожаловалась Татьяна Борисовна.

«Раньше было все нормально, а в последнее время, особенно в последний месяц, - такой ужас», - рассказала Алла Федоровна.

В октябре картина стала чуть лучше. Мусор все так же валяется рядом с баками, но отходов уже гораздо меньше.

«Когда хорошо, а когда плохо. Иногда придешь - чисто-чисто», - пояснила пенсионерка.

Это единственная контейнерная площадка в районе, из всех домов мусор несут сюда. Коммунальщики попросту не успевают вывозить отходы, говорят местные.