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Из жизни

На улице Кижеватова коммунальщики не успевают вывозить отходы

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Чуть лучше стала выглядеть контейнерная площадка возле дома № 10 на улице Кижеватова. Несколько месяцев назад журналисты рассказывали в программе «Служба 11» о запущенном состоянии мусорки. Тогда рядом с ограждением валялись горы отходов: сломанные детские игрушки, остатки старой мебели и рваная одежда. Население района возмущалось.

«Неприятно, запах. Сейчас еще более-менее, прохладно, а когда жара...» - пожаловалась Татьяна Борисовна.

«Раньше было все нормально, а в последнее время, особенно в последний месяц, - такой ужас», - рассказала Алла Федоровна.

В октябре картина стала чуть лучше. Мусор все так же валяется рядом с баками, но отходов уже гораздо меньше.

«Когда хорошо, а когда плохо. Иногда придешь - чисто-чисто», - пояснила пенсионерка.

Это единственная контейнерная площадка в районе, из всех домов мусор несут сюда. Коммунальщики попросту не успевают вывозить отходы, говорят местные.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это единственная контейнерная площадка в районе
Мастера сенсаций!!!

Во всем Первомайском районе?

Гость||

Но денежку исправно собирают.

Имя: Гость
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