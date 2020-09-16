На улице Кижеватова у контейнерной площадки разрослась свалка

16.09.2020 | 19:57

Дышать полной грудью возле дома № 10 на улице Кижеватова не получится. Помойка, находящаяся неподалеку, источает зловоние на несколько десятков метров вокруг, мешая жильцам близлежащих построек. Баки наполовину пусты, но вот территория, которая прилегает к контейнерной площадке, находится в плачевном состоянии.

«Неприятно, запах. Сейчас еще более-менее, прохладно, а когда жара...» - пожаловалась Татьяна Борисовна.

«Раньше было все нормально, а в последнее время, особенно в последний месяц, такой ужас», - рассказала Алла Федоровна.

Бродяги не главная проблема. Антисанитарные условия - благоприятная среда для размножения грызунов.

«Бегают туда-сюда. Тут еще и магазины. Они везде», - пояснила горожанка.

Микрорайон довольно большой. Все несут мусор на одну помойку, поэтому за площадкой надо следить тщательнее, резюмировала женщина.