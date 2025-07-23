История Пензы: Город утопал в нечистотах из-за низких зарплат ассенизаторов

23.07.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как ни покажется странным, но мусорные баки тоже стали элементом прогресса. В эпоху царской России в Пензе были большие проблемы с вывозом отходов, порой город утопал в нечистотах.

Специализированных площадок для хранения или утилизации мусора в те времена не существовало. Люди выставляли его около своих домов в строго определенные дни и ждали, когда заберет бригада сортировщиков. Иногда те могли вообще не приехать, и тогда отбросы продолжали гнить под открытым небом еще несколько дней.

Дореволюционные коммунальщики работали крайне небрежно. Они часто перегружали свои телеги бочками с нечистотами, которые во время движения по ухабистым пензенским улочкам падали и разбивались, обдавая фекалиями случайных прохожих.

Нередко работники даже не доезжали до выгребных колодцев и просто выливали содержимое бочек на пустырях. Газета «Губернские ведомости» пестрела статьями о халатном отношении золотарей (профессионалов по очистке отхожих мест - Прим. редакции) к своим обязанностям. Хотя, возможно, они трудились спустя рукава из-за низкой заработной платы: вывоз и утилизация 1 бочки стоил всего 80 копеек - жалкие гроши по тем временам.

Городская управа постоянно испытывала кадровый голод. Желающих работать за такие деньги не находилось. К началу 90-х годов XIX века на весь город было всего 36 сортировщиков.