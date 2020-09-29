На ул. Краснова теплотрасса оказалась посередине асфальтированной тропы

29.09.2020 | 20:31

Сначала кажется, что это обычная асфальтированная тропинка возле дома, но, дойдя до середины, понимаешь, что сделана она либо для лилипутов, либо для детей. Дорожка нагибает каждого, кто по ней проходит.

Прямо посередине небольшой тропинки возле третьего подъезда дома № 34 на улице Краснова проложена теплотрасса. Довольно близко к земле: высота - чуть больше метра.

Дорожка хорошо заасфальтирована, без трещин и ям, чтобы людям было удобнее передвигаться. Однако люди, которые обустраивали проход, решили не брать во внимание расположение коммуникации.

«Я в этом доме живу десятый год, и она уже проходила. Положили как бог велел, вряд ли кто-то такое указание давал. У нас в России много чего смешного до абсурда», - отметил местный житель Геннадий Алексеевич.

Пройти с гордо поднятой головой не получится, в любом случае придется нагнуться. В доме живет много пенсионеров, все они вынуждены пробираться под теплотрассой, а те, кому это дается тяжело, делают приличный крюк.

«Чтобы выйти на дорогу, нужно обойти с торца наш дом», - пояснил мужчина.

Надземная ветка доступна каждому, дотянуться до нее может любой. Из-за этого возникает еще одна проблема: покрытие теплотрассы могут повредить. Нечто подобное произошло возле дома № 37 на улице Рахманинова. Там любители горячительного оборвали защитный слой коммуникаций, а рядом с ними устроили общественный туалет. На Краснова все может повториться.