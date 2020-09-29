Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|22:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На ул. Краснова теплотрасса оказалась посередине асфальтированной тропы

Печать

Сначала кажется, что это обычная асфальтированная тропинка возле дома, но, дойдя до середины, понимаешь, что сделана она либо для лилипутов, либо для детей. Дорожка нагибает каждого, кто по ней проходит.

Прямо посередине небольшой тропинки возле третьего подъезда дома № 34 на улице Краснова проложена теплотрасса. Довольно близко к земле: высота - чуть больше метра.

Дорожка хорошо заасфальтирована, без трещин и ям, чтобы людям было удобнее передвигаться. Однако люди, которые обустраивали проход, решили не брать во внимание расположение коммуникации.

«Я в этом доме живу десятый год, и она уже проходила. Положили как бог велел, вряд ли кто-то такое указание давал. У нас в России много чего смешного до абсурда», - отметил местный житель Геннадий Алексеевич.

Пройти с гордо поднятой головой не получится, в любом случае придется нагнуться. В доме живет много пенсионеров, все они вынуждены пробираться под теплотрассой, а те, кому это дается тяжело, делают приличный крюк.

«Чтобы выйти на дорогу, нужно обойти с торца наш дом», - пояснил мужчина.

Надземная ветка доступна каждому, дотянуться до нее может любой. Из-за этого возникает еще одна проблема: покрытие теплотрассы могут повредить. Нечто подобное произошло возле дома № 37 на улице Рахманинова. Там любители горячительного оборвали защитный слой коммуникаций, а рядом с ними устроили общественный туалет. На Краснова все может повториться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

а рядом с ними устроили общественный туалет
ну если нет в шаговой доступности туалетов типа сортиров М и Жо где прикажите нужду справлять малую и большую?

Гость||

Так трасса проложена не по нормам, там до жилья определенное расстояние должно быть

Гость||

Потому что коммуникации должны быть проложены под землёй!Все эти воздушные теплотрассы сильно уродуют внешний вид города.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте