На улице Рахманинова пьяные компании устроили туалет за теплотрассой

Проходите, зажимая нос: из камеры теплотрассы поднимается характерный запах, словно из уличного туалета. Надземная ветка сетей протянута рядом с тропинкой у бокового фасада дома на Рахманинова, 37. По ней обычно пробегают, но некоторые задерживаются - по нужде. Прячутся за трубу, кто-то отходит на несколько шагов за угол дома.
Как только стемнеет, двор заполняется большим количеством людей с запасом алкогольных напитков.
«Они, скорее всего, у первого подъезда - там удобнее лавочки - садятся компанией», - рассказала Антонина Васильевна.
Справлять естественные потребности отбегают в сторонку - к теплотрассе и в кусты рядом с ней.
«Мужики лазают, ребята - здесь у нас полно народу. Бардак, со всех домов приходят к нам и садятся. Пьют и гуляют, бутылки пустые оставляют», - пояснила Татьяна Владимировна.
Теплотрасса в зоне отправления естественных нужд вся оборванная - то ли граждане за нее цепляются постоянно, то ли истрепался материал от дождей и ветра. Не лучший образец надземных сетей, особенно в преддверии зимы.
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Ну нет туалетов что же теперь поделаешь