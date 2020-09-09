На улице Рахманинова пьяные компании устроили туалет за теплотрассой

09.09.2020 | 19:19

Проходите, зажимая нос: из камеры теплотрассы поднимается характерный запах, словно из уличного туалета. Надземная ветка сетей протянута рядом с тропинкой у бокового фасада дома на Рахманинова, 37. По ней обычно пробегают, но некоторые задерживаются - по нужде. Прячутся за трубу, кто-то отходит на несколько шагов за угол дома.

Как только стемнеет, двор заполняется большим количеством людей с запасом алкогольных напитков.

«Они, скорее всего, у первого подъезда - там удобнее лавочки - садятся компанией», - рассказала Антонина Васильевна.

Справлять естественные потребности отбегают в сторонку - к теплотрассе и в кусты рядом с ней.

«Мужики лазают, ребята - здесь у нас полно народу. Бардак, со всех домов приходят к нам и садятся. Пьют и гуляют, бутылки пустые оставляют», - пояснила Татьяна Владимировна.

Теплотрасса в зоне отправления естественных нужд вся оборванная - то ли граждане за нее цепляются постоянно, то ли истрепался материал от дождей и ветра. Не лучший образец надземных сетей, особенно в преддверии зимы.