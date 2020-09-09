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Из жизни

На улице Рахманинова пьяные компании устроили туалет за теплотрассой

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Проходите, зажимая нос: из камеры теплотрассы поднимается характерный запах, словно из уличного туалета. Надземная ветка сетей протянута рядом с тропинкой у бокового фасада дома на Рахманинова, 37. По ней обычно пробегают, но некоторые задерживаются - по нужде. Прячутся за трубу, кто-то отходит на несколько шагов за угол дома.

Как только стемнеет, двор заполняется большим количеством людей с запасом алкогольных напитков.

«Они, скорее всего, у первого подъезда - там удобнее лавочки - садятся компанией», - рассказала Антонина Васильевна.

Справлять естественные потребности отбегают в сторонку - к теплотрассе и в кусты рядом с ней.

«Мужики лазают, ребята - здесь у нас полно народу. Бардак, со всех домов приходят к нам и садятся. Пьют и гуляют, бутылки пустые оставляют», - пояснила Татьяна Владимировна.

Теплотрасса в зоне отправления естественных нужд вся оборванная - то ли граждане за нее цепляются постоянно, то ли истрепался материал от дождей и ветра. Не лучший образец надземных сетей, особенно в преддверии зимы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну нет туалетов что же теперь поделаешь

Гость||

Разруха в головах...

Гость||

ну где нужду справить если приспичит нет у нас туалетов типа сортир М и Жо в шаговой доступности.

Гость||

В деревне Гадюкино больше новостей нет?

Гость||

Ну наконец-то серьёзная новость

Имя: Гость
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