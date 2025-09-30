В Пензе ищут водителя СИМ, сбившего мужчину на пр. Строителей

30.09.2025 | 12:22

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 19 августа в 13:00 на проспекте Строителей.

Неизвестный водитель, управлявший неустановленным средством индивидуальной мобильности (СИМ), сбил 55-летнего мужчину и скрылся. Пешеход получил травмы.

В областной Госавтоинспекции просят свидетелей данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось на улице 65-летия Победы вечером 14 июля. В 18:10 самокатчик сбил мальчика 2020 года рождения и скрылся.

Также ищут свидетелей ДТП на улице Гагарина. В 18:30 18 июля водитель неустановленного СИМ наехал на девочку 2021 года рождения и покинул место ДТП.