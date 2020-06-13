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Из жизни

Жители домов на улице 8 Марта упростили себе путь мимо школы

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Кому-то надоело обходить вокруг школы № 11, и он просто сломал секцию забора рядом с закрытой на замок калиткой. Людской поток сразу же хлынул в образовавшую прореху. Лишь единицы по-прежнему, как и предписывают официальные рекомендации, идут через двор соседнего дома.

«Мы ходим вкругаля, нам не имеет значения, выломали или что. Закрыли, я бы сказал, правильно: ходят с собаками и гадят. А что сломали - это по-свински. Так-то тут лет 40 по прямой ходили всегда, в обход ведь неприятно, скажем так», - отметил пенсионер.

Сомневались в эффективности запирания ворот и жители других улиц. Если территория школы открыта, то у людей есть возможность выбора пути - через учебное учреждение, справа от него или слева. Кому где удобно, там и пойдет.

А при закрытой калитке все прохожие сольются, как до недавнего времени, в единый массив, потому что единственный свободный проход находился только у дома № 27 на улице 8 Марта. О подобном рассказывала женщина с улицы Бородина, когда на тротуар упало дерево.

«Настоящий дурдом! Просто издеваются над народом, и все. Ну прошли люди - и прошли, все же закрыто, в школу никто не заходит. Вирус через ограду, что ли, не перелетит?» - возмущалась она.

Похожие рассуждения журналисты «Службы 11» слышали и на улице Рахманинова, где целых три учебных учреждения перекрыли выход к проспекту Победы.

«Напротив - садик № 19, школа № 39, примыкает заброшенная школа. Здесь все соединено общими заборами. Прохода нет. Я предлагаю, чтобы, пока школы не работают, хоть временно открыли ворота», - рассудила пензячка.

У школы № 11 кто-то решил проблему просто, незаконно ликвидировав часть забора.

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Гость||

Собак туда водят срать в школьный сад. Со всей округи собираются,всё засрали.

Гость||

От "Моей Родни" с Рахманинова тоже через школу люди ходят с пр. Строителей на пр. Победы, точнее, ходили. Кому мы помешали?

Имя: Гость
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