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Учеба

Как прожить день перед экзаменом: советы выпускникам и их родителям

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В последний день перед экзаменом не стоит заниматься зубрежкой. Так считает директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева. Она дала советы школьникам и их родителям перед стартом основного периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Нужно освежить голову, обязательно выспаться, отвлечься, заняться любимым делом: если любите читать книжки, прочитайте какой-нибудь рассказ, если любите вышивать - делайте какую-то поделку. Перед экзаменами в голову вбивать уже ничего не нужно, голова должна быть отдохнувшая, чтобы с ясной головой прийти на экзамен. Утром покушать - полноценный завтрак, тогда будет лучше думаться», - отметила она.

Родителям, по ее мнению, нужно уменьшить прессинг на детей.

«Должен быть только позитив, ни в коем случае нельзя гнобить, страшить ребенка: «Вот ты не сдашь», «Ну, если не сдашь, смотри...» Не надо этого делать. Каждый ученик к этому шел много лет. Должна быть доброжелательная обстановка, каждый получит те баллы, которые заслужил», - добавила Татьяна Фадеева во время прямого эфира во «ВКонтакте», организованного ЦУРом.

В 2024 году основной период сдачи ОГЭ стартует 21 мая, ЕГЭ - 23-го. В Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников: 13 380 девятиклассников и 4 797 одиннадцатиклассников.

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