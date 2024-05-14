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Учеба

Выпускников предостерегли от покупки ответов на ЕГЭ

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Традиционно перед периодом государственной аттестации в Сети активизируются мошенники, которые предлагают школьникам купить ответы на ЕГЭ. В мессенджерах и соцсетях создаются десятки групп, где продают подобную информацию.

В Роскачестве напомнили: в интернете нет и не может быть правильных ответов на материалы ЕГЭ. Аферисты убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника, и подкрепляют это отзывами от благодарных выпускников, воспользовавшихся услугами. Однако это обман и подделка. Получив деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

Как пояснили в Роскачестве, материалы для проведения аттестации создаются в изолированном помещении, находящемся под охраной и видеонаблюдением. Специальные программы отслеживают любую подозрительную активность, телефонные разговоры записываются. Доступ в помещение имеют несколько человек, которые обязались не проносить с собой телефоны и другие электронные устройства.

Кроме того, разработчики создают лишь отдельные задачи, а варианты компонуют автоматически. Затем материалы шифруются и направляются в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки экзаменаторы получают лишь перед началом процедуры аттестации.

Правильные ответы отправят только после завершения экзамена, они тоже зашифрованы. Их загружают в специальную программу, которая проверяет работы ребят.

Кроме того, специалисты зафиксировали новый вид мошенничества, связанного с ЕГЭ. Выпускникам, получившим низкие баллы, предлагают купить бюджетное место в вузе за крупную сумму. Жертвами схемы становятся отчаявшиеся ребята и их родители.

«Помните, бюджетное место в вузе купить нельзя, поскольку это является нарушением законодательства и может привести к уголовной ответственности!» - подчеркнули в Роскачестве.

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