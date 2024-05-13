Родители заявили о несоответствии школьной программы заданиям ОГЭ

13.05.2024 | 18:47

Если цель ОГЭ - проверить знания учащихся, полученные в школе, то почему уровень заданий не соответствует школьной программе? Почему, если ученик успешно осваивает программу в течение года, он не может сдать ОГЭ без дополнительных занятий и репетиторов?

На такие вопросы родителей в понедельник, 13 мая, ответила директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева. Обращение прозвучало во время прямого эфира во «ВКонтакте», организованного ЦУРом.

«Я не соглашусь, все задания ОГЭ соответствуют школьной программе. Как биолог, объясню на примере биологии. В 9-м классе, конечно, не изучается ботаника, она изучалась в младших классах, но вопросы по ботанике, зоологии встречаются. Это не значит, что этого в школьной программе не было. И уровень заданий полностью соответствует школьной программе.

Это у родителей бытует такое мнение, что если у ребенка нет репетитора, то он и не сдаст. Смотря как готовиться. Если каждый день готовиться, не пропускать школу, выполнять домашние задания, то в 9-м классе государственную итоговую аттестацию по любому предмету сдать достаточно просто.

Я не могу сказать, нужны репетиторы или не нужны, это дело каждого. Конечно, задания есть базового и повышенного уровня, соответственно и подготовка к ним разная», - отметила Фадеева.

Она добавила: если ребенок заранее определился, какие предметы будет сдавать в 9-м или 11-м классе, ему нужно читать дополнительную литературу по данным дисциплинам. И формат сдачи экзамена здесь не играет никакой роли, уточнила Татьяна Фадеева. «Когда мы сдавали экзамен в школе, а потом поступали в вузы, если мы знали куда поступаем, мы же тоже готовились к этим предметам», - напомнила она родителям нынешних школьников.

Кроме того, в старших классах следует выбрать необходимый профиль обучения и посещать курсы углубленной подготовки.

В 2024 году в Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников. ОГЭ предстоит сдать 13 380 девятиклассникам, а ЕГЭ - 4 797 одиннадцатиклассникам.