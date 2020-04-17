Выход с улицы Бородина к проспекту Строителей перекрыт упавшим деревом

17.04.2020 | 20:10

Последствия непогоды, которая бушевала в воскресенье, до сих пор ощущают на себе жители Арбекова. Единственный проход к проспекту Строителей - рядом с домом № 12а на улице Бородина - перекрыт упавшим деревом. Деваться некуда, и все не идут по асфальтированному тротуару, а лезут в грязь, наклоняются, чтобы пройти под стволом.

«Если по голове попадет - все, конец. А дальше будет еще «чище». То ли все на больничном, то ли еще чего - убирают плохо. На другой дороге едва убрались, а тут... уж как-нибудь», - отметили прохожие.

Омрачает положение и то, что из-за мер против коронавируса лишились еще одного пути к остановке общественного транспорта. Раньше можно было пройти по территории школы № 64, а сейчас калитка закрыта. Объявления информируют, что ведется видеонаблюдение.

«Везде замки висят, только здесь один проход остался. Или вкружную. Тут грязь, там грязь, а кругом далеко ходить. К тому же карантин, побыстрее домой надо. Дерево бы убрали - уже хорошо было бы», - рассудил местный житель.

Учитывая немалое количество поваленных деревьев в Пензе, коммунальщики освободят единственный выход с улицы Бородина к проспекту Строителей, вероятно, нескоро.