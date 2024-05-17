От какой еды стоит отказаться в период экзаменов: совет экспертов

17.05.2024 | 13:07

Впереди у школьников - пора экзаменов. В этот период специалисты рекомендуют не только по возможности ограждать себя от стресса, но и соблюдать правильный режим питания.

В первую очередь меню должно быть разнообразным и содержать продукты, богатые белком (яйца, творог, сыр, молоко, говядина, телятина, кролик, птица, рыба) и сложными углеводами (каши и цельнозерновой хлеб).

Помимо завтрака, обеда и ужина, необходимы также перекусы. Лучше всего подойдут орехи, которые помогут восполнить запас веществ, требующихся для поддержания умственной деятельности (грецкий орех, миндаль, фисташки). Также принесут пользу фрукты, сухофрукты и овощи - они богаты глюкозой, нужной клеткам мозга.

«Постарайтесь полностью отказаться от фастфуда. Из-за высокого содержания жира желудку будет сложно его переварить при сильном эмоциональном напряжении», - призвали специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, рекомендуется пить больше воды (без сахара или с минимальным его содержанием), чтобы лучше сосредотачиваться, быстрее усваивать новую информацию и реже испытывать головную боль. Бутылку с водой следует всегда держать при себе во время занятий.

В 2024 году основной период сдачи ОГЭ стартует 21 мая, ЕГЭ - 23-го. В Пензенской области итоговую аттестацию пройдут 18 177 школьников: 13 380 девятиклассников и 4 797 одиннадцатиклассников.