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Учеба

В Пензе рассказали о конфузах из-за телефонов на ЕГЭ и ОГЭ

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Практически каждый год в Пензенской области фиксируются случаи, когда школьники проносят на ЕГЭ запрещенные предметы: телефоны, шпаргалки.

О конфузах, которые иногда случаются у таких экзаменуемых, рассказала директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева. Она напомнила, что по правилам запрещено не просто использовать телефоны или другие средства передачи данных, но даже приносить их в пункт сдачи.

«У нас были горькие случаи, когда участник каким-то образом все-таки пронес телефон и еще до экзамена он у него просто зазвонил. У кого-то он зазвонил во время экзамена, у кого-то будильник зазвонил. Он им [телефоном] и не пользовался, но в стенах пункта проведения таких вещей не должно быть. Будет удаление без права пересдачи», - констатировала Татьяна Фадеева во время прямого эфира во «ВКонтакте», организованного ЦУРом.

По ее словам, такие строгие правила необходимы для защиты честных школьников, которые рассчитывают потрудиться и заслужить бюджетное место в вузе.

«Не каждый наберет 100 баллов, экзамен на это и не рассчитан. А кто-то пришел и нечестно отфотографировал все, кому-то отправил, ему прислали ответы, и он больше баллов набрал. Здесь, конечно, справедливости нет», - добавила Татьяна Фадеева.

Как она подчеркнула, никаких более строгих организационных мер, чем в прошлые годы, в 2024-м не будет.

В 2023 году в Пензенской области в период сдачи ЕГЭ выявили двух нарушителей. Один из них воспользовался шпаргалкой, второй пронес средство связи. Результаты обоих участников аннулировали.

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