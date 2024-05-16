В пензенских школах несерьезно отнеслись к функционалу советников

16.05.2024 | 10:23

Не во всех школах Пензенской области к организации работы советника директора по воспитательной работе подошли добросовестно.

Такая ставка появилась в учебных заведениях региона в 2022 году. Советник - это человек, который является связующим звеном между администрацией и детскими коллективами. На его плечах, помимо воспитательных функций, лежат административная работа, организация мероприятий, взаимодействие с родителями учеников.

Когда должность только ввели, в региональном министерстве образования заверили, что зарплата на ней будет не меньше, чем, например, у учителей начальных классов. С 1 сентября 2024 года также вводится федеральная выплата в размере 5 000 рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Однако не во всех образовательных учреждениях к нововведениям отнеслись с серьезностью. Так, нарушения выявлены в двух школах Камешкирского района - в селах Новое Шаткино и Большой Умыс. Там не выделили и не оснастили отдельные помещения для работы советника.

«Перечень должностных обязанностей указанного сотрудника не соответствует действующему профессиональному стандарту «Специалист в области воспитания»: не указана обязанность по организации мероприятий, стимулирующих обучающихся к достижениям в различных сферах деятельности, интерес к научной деятельности и волонтерскому движению. Указанные мероприятия не организуются, система ученического самоуправления не функционирует.

Не осуществляется взаимодействие образовательного учреждения с местным бизнес-сообществом и социальными партнерами, в том числе по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, не обеспечено вовлечение их в проектную деятельность», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Директорам обоих заведений внесли представления, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

«Выделены помещения для деятельности советников директора по воспитанию, в них размещены государственные символы Российской Федерации, информационные стенды, плакаты и инсталляции, в должностные инструкции советников директора внесены изменения, активизирована работа по вовлечению обучающихся в конкурсную деятельность и волонтерское движение», - заключила Светлана Артамонова.