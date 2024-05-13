Эксперт: При апелляции результат экзамена может ухудшиться

13.05.2024 | 20:31

Далеко не всегда ученик, несогласный с оценкой его экзаменационной работы и подавший апелляционную жалобу, улучшает свой результат. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказала директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева.

Она напомнила, что задания с кратким ответом проверяет компьютер (на электронные копии бланков накладываются ключи), а с развернутым - эксперты.

«У нас существуют региональные предметные комиссии по всем предметам. Но есть механизм перекрестной проверки: часть работ забирается и отдается в другой регион, то же количество работ вливается в нашу информационную систему. И мы не знаем, наши или чужие работы мы проверяем, они обезличены, просто при проверке, особенно по гуманитарным предметам, выпускники приводят примеры, по которым можно понять, что это выпускники, например, Волгоградской области», - пояснила Татьяна Фадеева во время прямого эфира во «ВКонтакте», организованного ЦУРом.

Она подчеркнула: каждая работа проверяется двумя экспертами независимо друг от друга. Если в их оценках обнаруживаются значительные расхождения, то она выходит на третью экспертизу. Окончательное решение именно за третьим экспертом - он местный.

«У каждого выпускника есть право на подачу апелляции, она подается в образовательную организацию, где он обучался. Эта организация передает заявление в апелляционную комиссию, работа пересматривается», - отметила директор центра обработки информации.

Однако, по мнению Татьяны Фадеевой, прежде чем решиться на это, ученик должен тщательно изучить бланки своей работы, ведь апелляция может обернуться как увеличением, так и уменьшением баллов.

«Например, вы не согласны, что получили 48 баллов, а после апелляции может быть так, что и 48 баллов не сохранятся. И останется именно последний результат. Как показывает практика многих лет, большинство поданных заявлений остаются без удовлетворения, то есть на том же уровне. Иногда бывает понижение.

Это не значит, что во время проверки эксперты умышленно завысили. Есть задания, которые оцениваются не в 1 балл, и бывает, один эксперт поставит 1 балл, а второй - 2. Возможно, второй эксперт додумал что-то за ученика. Ведь проверяют педагоги, а мы как думаем: это он пишет, а это, скорее всего, имел в виду. При подсчете компьютер выбирает сторону ребенка, и какой-то бонус ему проходит. Во время апелляции работа будет проверена строго по критериям, и такие бонусы могут уйти», - объяснила Татьяна Фадеева.

Тем не менее иногда ученик «приходит, доказывает свою правоту и какой-то балл отвоевывает», но процент таких случаев небольшой.