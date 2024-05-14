В Рособрнадзоре оценили перспективы истории стать обязательным ЕГЭ

14.05.2024 | 12:23

С 1 сентября 2025 года количество часов на изучение истории в школах резко увеличится. Но делать ее обязательным ЕГЭ из-за этого не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет», - процитировало главу ведомства РИА Новости.

По словам Анзора Музаева, введение обязательного ЕГЭ не улучшит ситуацию по усвоению предмета.

«Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9-м классе (ОГЭ), потому что после 9-го класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования», - добавил он.

С 1 сентября 2025 года уроков истории в 5-8-х классах станет три в неделю вместо нынешних двух. В 9-х классах их предусмотрено два в неделю. Всего на изучение предмета вместо существующих 340 часов рекомендовано 476. Увеличение произойдет в том числе за счет появления модуля «История нашего края».