Ремонтники забыли о раскопанной дороге на улице Луначарского

13.06.2020 | 19:15

По узкой дороге, заезжая на тротуар, движутся машины по улице Толстого. Здесь, на пересечении с улицей Луначарского, ведутся раскопки и замена труб отопления крупного диаметра. Точнее говоря, тянутся.

«Уже месяц, как эту яму выкопали. Никто с ней ничего не делает. Ограждение все упало, ночью освещения нет. Упадет не то что ребенок - взрослый тоже свалится», - рассказал Николай.

Место «Службе 11» хорошо знакомо: журналисты были тут по жалобе местного жителя в середине апреля. Тогда тепловики только что закопали яму, но еще накануне здесь был ров - гроза автомобилистов.

«Перепад был глубиной в 40 сантиметров, лентой все, правда, огородили. Вчера привезли машину песка, разровняли, сейчас перепада нет», - показывал местный житель.

Тогда же он предсказал, что скоро станут рыть заново.

«Здесь копают два-три раза в год. Когда полностью раскапывают, когда - частями», - пояснял он.

Предсказание сбылось даже раньше ожидаемого.

«Вот тротуар. Там был уложен бордюр. По нему КамАЗы ездят, кран. Это как понимать? Рабочих тут видели в последний раз месяц назад. Копали и здесь, и в другой стороне, но там хотя бы что-то сделали», - констатировал Николай.

В апреле главной проблемой было отсутствие благоустройства: вместо асфальта - щебенка и грязь, вместо газона - перепаханная земля. В июне граждане по-прежнему уверены, что делать ничего не станут, ведь все равно техника скоро приедет вновь.