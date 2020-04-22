Ремонт теплосетей на Луначарского превращается в вечный

22.04.2020 | 15:03

Еще не так давно поблизости от дома № 46 на улице Луначарского был ров - машина могла застрять. К счастью, опасную яму засыпали. Но осадок в душе остался.

«Перепад был глубиной в 40 сантиметров, лентой все, правда, огородили. Вчера привезли машину песка, разровняли, сейчас перепада нет», - рассказал Николай Александрович.

Не факт, что раскоп не появится вновь. Ведь земляные работы и на пересечении Луначарского и Толстого, и подальше от него проводятся часто.

«Здесь копают два-три раза в год. Когда полностью раскапывают, когда - частями. Раскопают, латку на трубе сделают, закопают, уедут, а через два-три месяца по новой», - пояснил Николай Александрович.

Результат - частые аварии на сетях. Они означают не только отключение горячей воды и отопления. В 2016 году житель дома на улице Толстого долго лечил ошпаренные ноги после того, как сходил в подвал за картошкой.

«Как хлынуло - и сапоги у меня полные! Выйти уж не могу, по воде кое-как выбрался. Сварился бы там», - описывал он свои злоключения.

В то же время случился крупный прорыв на сетях. Едва успели отогнать машину, под которой бил гейзер, как к соседнему дому подъехала скорая помощь и увезла обварившегося пенсионера.

История не повлекла оргвыводов. Тепловики продолжают латать трубы на Толстого.

«Износ большой - я раньше работал в строительной организации, на трубы смотрел. Там уже ничего не осталось, ну от силы полтора-два миллиметра. Сделают они латку, так оно в другом месте прорывает», - констатировал Николай Александрович.

В итоге поврежден асфальт, выкопаны стойки ограды, исчезли бордюры и стерлась граница между дорогой и тротуаром.