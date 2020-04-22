Из жизни

Ремонт теплосетей на Луначарского превращается в вечный

Печать

Еще не так давно поблизости от дома № 46 на улице Луначарского был ров - машина могла застрять. К счастью, опасную яму засыпали. Но осадок в душе остался.

«Перепад был глубиной в 40 сантиметров, лентой все, правда, огородили. Вчера привезли машину песка, разровняли, сейчас перепада нет», - рассказал Николай Александрович.

Не факт, что раскоп не появится вновь. Ведь земляные работы и на пересечении Луначарского и Толстого, и подальше от него проводятся часто.

«Здесь копают два-три раза в год. Когда полностью раскапывают, когда - частями. Раскопают, латку на трубе сделают, закопают, уедут, а через два-три месяца по новой», - пояснил Николай Александрович.

Результат - частые аварии на сетях. Они означают не только отключение горячей воды и отопления. В 2016 году житель дома на улице Толстого долго лечил ошпаренные ноги после того, как сходил в подвал за картошкой.

«Как хлынуло - и сапоги у меня полные! Выйти уж не могу, по воде кое-как выбрался. Сварился бы там», - описывал он свои злоключения.

В то же время случился крупный прорыв на сетях. Едва успели отогнать машину, под которой бил гейзер, как к соседнему дому подъехала скорая помощь и увезла обварившегося пенсионера.

История не повлекла оргвыводов. Тепловики продолжают латать трубы на Толстого.

«Износ большой - я раньше работал в строительной организации, на трубы смотрел. Там уже ничего не осталось, ну от силы полтора-два миллиметра. Сделают они латку, так оно в другом месте прорывает», - констатировал Николай Александрович.

В итоге поврежден асфальт, выкопаны стойки ограды, исчезли бордюры и стерлась граница между дорогой и тротуаром.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте