Из жизни

Пензячку обеспокоил сильный пар из люков на улице Суворова

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Кошки приходят греться, трава появилась раньше, чем в остальной части двора. А все дело в подземном источнике тепла. Пар поднимается в воздух на Суворова, 172, давно.

«Привыкли. Это она еще не так парит, а раньше вообще... Когда очень сильно парит, приезжает команда ребят на машине, открывают, что-то там делают, перекрывают воду, а потом начинает меньше парить. Но вода горячая в домах есть», - рассказала местная жительница Антонина Петровна.

Женщина отмечает, что пар поднимается не просто на газоне, а в непосредственной близости от игровой зоны. Пока детей нет, они на самоизоляции, но так будет не всегда. Возникает вопрос, нет ли под люком утечки вроде той, что стала причиной гибели двух мужчин на улице Аустрина. В таком случае не только тепло теряется, а постепенно размывается почва.

«С нашим головотяпством что будет, то и будет. Мы так живем в наше время», - отметила женщина.

Необходимо проверить целостность труб, ведь если дело состоит не просто в потере тепла из-за плохой изоляции, а в утечке, то ситуация с каждым днем становится все опаснее.

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Гость||

Там наверно парилка у бомжей?

Гость||

Ну утечка... Ну и чо?.. Буртасы всё оплатят.

Гость||

А какого растения, Антонина Петровна, у канализационных люков отирается, а не в квартире самоизолируется?

Имя: Гость
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