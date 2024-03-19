Главу Пензы попросили «разобраться» с цепочками во дворах

19.03.2024 | 17:43

Для Пензы остается актуальной проблема с цепочками во дворах многоэтажек, которые вывешивают водители, желающие «застолбить» место.

Так считает заместитель председателя гордумы Александр Зиновьев, высказавший свое мнение на заседании во вторник, 19 марта.

«Я машину не могу поставить, если, к примеру, к Алексею Николаевичу (депутату Алексею Шуварину. - Прим. ред.) в гости приеду», - пожаловался Зиновьев.

Он призвал главу города Александра Басенко уделить внимание этой проблеме и выработать действенный механизм борьбы с цепочками, особенно если они вывешены на муниципальной земле.

«Будем разбираться, я поручу Александровой (начальнику отдела муниципального земельного контроля Светлане Александровой. - Прим. ред.)», - ответил Басенко.