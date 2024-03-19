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Общество

Главу Пензы попросили «разобраться» с цепочками во дворах

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Для Пензы остается актуальной проблема с цепочками во дворах многоэтажек, которые вывешивают водители, желающие «застолбить» место.

Так считает заместитель председателя гордумы Александр Зиновьев, высказавший свое мнение на заседании во вторник, 19 марта.

Главу Пензы попросили «разобраться» с цепочками во дворах

«Я машину не могу поставить, если, к примеру, к Алексею Николаевичу (депутату Алексею Шуварину. - Прим. ред.) в гости приеду», - пожаловался Зиновьев.

Он призвал главу города Александра Басенко уделить внимание этой проблеме и выработать действенный механизм борьбы с цепочками, особенно если они вывешены на муниципальной земле.

«Будем разбираться, я поручу Александровой (начальнику отдела муниципального земельного контроля Светлане Александровой. - Прим. ред.)», - ответил Басенко.

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