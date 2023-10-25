Пензячка рассказала, что машины во дворе помешали проезду пожарных

25.10.2023 | 08:14

Личный автотранспорт помешал проезду пожарной спецтехники, спешившей на вызов к дому № 117 на улице Ладожской. Об этом рассказала местная жительница Екатерина М. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Пожар случился вечером в понедельник, 23 октября: на 10-м этаже загорелся балкон. На тушение выехали 14 пожарных на 3 спецмашинах. Прибыв, они столкнулись с трудностями - припаркованный во дворе личный транспорт мешал подобраться к месту.

Очевидица указала, что препятствовавшие проезду пожарных автомобили находились возле соседнего дома № 113.

«Пожарная машина не смогла проехать к горящему дому, потому что автовладельцы ставят машины на тротуарах и где придется. Потому что во дворах везде натянуты веревочки и общая стоянка под замками (граждан, кто успел занять место). Вопрос: когда ГИБДД и администрация будет наводить порядок во дворах???» - написала возмущенная горожанка.

«Порядок во дворах должны наводить жильцы», - высказал свою точку зрения один из подписчиков.

«Я не согласна с вами. Есть законы. Есть службы, которые должны следить за соблюдением этих законов. Нельзя перекрывать дворы, нельзя ставить на тротуарах. Нужно наладить порядки во дворах, завтра к вам ни пожарная, ни скорая не подъедет», - возразила Екатерина.

Официальный ответ пришел из мэрии.

«Сотрудники администрации города Пензы, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, проведут выезд на земельный участок в районе улицы Ладожской, 113, с целью определения законности установки объектов. По итогу выезда до 6 ноября подготовим ответ. Просьба с пониманием отнестись к работе наших сотрудников», - пообещали заявительнице.

В администрации рекомендовали сообщать о парковках на тротуаре в дежурную часть УГИБДД УВМД России по Пензенской области по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004.