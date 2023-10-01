У дома на улице Ладожской в Пензе прогулялась лиса

01.10.2023 | 12:04

В Пензе ранним утром воскресенья, 1 октября, на улице Ладожской заметили лису. Рыжая гостья пробежалась по спортивной площадке.

Кадры были сделаны около 6:00 рядом с домом № 87. Их опубликовали в пензенской группе соцсети «ВКонтакте».

Появление лисы в густонаселенном микрорайоне Пензы необычно. Многие горожане в таких случаях считают, что животное заражено бешенством и опасно.

По мнению ученых, лис в городах способна привлечь еда, которую легко достать. Кормовая база в лесах может сокращаться, вынуждая животных искать пропитание в других местах.

В конце 2022 года лиса несколько дней не давала покоя жителям Вирги Нижнеломовского района. Лесную гостью замечали в центре села и даже у школы, она ничего и никого не боялась. Сельчане потребовали у властей, чтобы были приняты меры по ее отлову.