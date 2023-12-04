Пензенец 2 года ждет, когда уберут столбы и цепочки в его дворе

04.12.2023 | 18:25

Удалить с территории двора столбы, тросы и цепочки, с помощью которых местные автовладельцы обозначают захваченную землю, оказалось непросто. Житель улицы Глазунова в Пензе два года ждет, когда рядом с его домом № 1 демонтируют все эти приспособления.

Потеряв терпение, мужчина пожаловался на проблему на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Два года назад просил демонтировать незаконные парковочные приспособления во дворе дома № 1 по ул. Глазунова! До сих пор ничего не сделано! Люди захватили незаконно землю - вы никак не реагируете!» - написал пензенец.

Ему ответила управляющая компания. Оказалось, что она не имеет права демонтировать столбы, тросы и цепочки самостоятельно.

«На входных группах подъездов дома № 1 на ул. Глазунова были размещены объявления о том, что собственникам помещений необходимо предоставить в управляющую организацию протокол по вопросу использования земельного участка для организации парковок либо произвести демонтаж конструкций по всему периметру земельного участка на придомовой территории МКД. В компетенцию управляющей организации работы по ликвидации временного размещения автотранспортных средств собственников многоквартирного данного дома не входят», - рассказали в управляющей компании.

Чтобы работники УК могли что-то сделать, жильцам необходимо обратиться в районную администрацию. Только когда она выдаст постановление, в присутствии полиции можно будет демонтировать столбы, тросы и цепочки, добавили в компании.