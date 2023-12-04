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Общество

В Пензе решили начать заливать хоккейные коробки

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В Пензе намерены приступить к заливке хоккейных коробок. В администрации города сочли, что сейчас для этого благоприятное время.

Всего в областном центре зальют 30 площадок. Лед на них будет появляться по графику.

«Работа предстоит кропотливая. Чтобы нарастить необходимую толщину льда для комфортного катания, его заливают в несколько слоев», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко.

На зимних каникулах с ребятами будут заниматься дворовые тренеры. К своим обязанностям они приступят с 3 января. Работу специалистов организуют на всех хоккейных площадках во дворах и на школьных территориях.

«Их основная задача - вовлекать в спортивные активности детей и подростков по месту жительства, а также организовывать дворовые хоккейные команды», - уточнил Басенко.

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