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Из жизни

На Литвинова вместо исправительного центра может появиться культурный

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История о том, как на улице Литвинова хотели разместить исправительный центр для осужденных, а затем отказались от этой идеи, должна получить завершение. Так считает депутат Юрий Зиновьев. Свое мнение он высказал на заседании в гордуме во вторник, 14 ноября.

Народный избранник поинтересовался у и. о. начальника управления образования Елены Петросовой, не планируется ли открыть там детский сад либо образовательный или культурный центр. Возможно, на первом этаже - что-то одно, на втором - другое.

«Посмотрим, у нас очереди и большой потребности не видно», - ответила Елена Петросова.

Депутат заключил, что раз уж здание удалось отстоять, нужно, чтобы оно приносило пользу местным жителям.

Информация, что во дворе дома на Литвинова хотят создать исправительный центр ИК-1, появилась весной. Тогда пензячка Катерина И. обратилась к губернатору в соцсети «ВКонтакте». «Это наш двор! Такого быть не должно! Обещали сделать садик, а в итоге - колония-поселение. Самое необходимое, что может быть для нашего и без того забытого района», - возмущалась она.

Девушка подчеркивала: размещение осужденных по соседству с домами (они со всех сторон окружают здание № 1а) скажется на качестве жизни людей и снизит цены на недвижимость.

Писали главе региона и в «Одноклассниках». «Лучше бы садик детям вернули. Нам, жителям этого района, что делать??? Может, тогда при строительстве новых жилых кварталов вместо садиков и школ колонии строить внутри дворов?» - интересовались люди.

В мае представитель областного правительства отвечал, что в исправительные центры осужденные переводятся из колоний исключительно по решению суда - те, кто встал на путь исправления.

Однако местных жителей такие аргументы не удовлетворили. Они не опустили руки - собрали 800 подписей, изучили законы и обратились во все возможные инстанции.

В итоге создание исправительного центра на Литвинова было признано нецелесообразным.

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