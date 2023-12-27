В Пензе управляющие компании накажут за наледь во дворах

27.12.2023 | 19:42

В Пензе соберут жалобы горожан на гололед. Территории, которые остаются необработанными, заставят привести в порядок.

Такое поручение в среду, 27 декабря, дал глава города Александр Басенко на совещании по организации взаимодействия с управляющими компаниями.

По его словам, за проблемными адресами нужно закрепить сотрудников районных администраций. Они оценят состояние территорий, в случае нарушений выдадут управляющим организациям предписания, а затем проконтролируют их исполнение.

«Глава исполнительной власти города уточнил: если управляющие компании не будут своевременно реагировать, следует передавать сведения региональному министерству ЖКХ и ГЗН для привлечения организаций к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Жалобы горожан на гололед ежедневно поступают в администрацию, а также появляются в районных чатах и соцсетях. Как отметил Басенко, зачастую изо дня в день это одни и те же адреса.

«Руководители нерадивых управляющих компаний должны понять, что мы будем фиксировать нарушения и принимать меры до тех пор, пока не добьемся удовлетворительного состояния придомовых территорий», - подчеркнул он.