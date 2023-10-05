Победа жителей КПД: исправительного центра на ул. Литвинова не будет

05.10.2023 | 14:40

Во дворе на улице Литвинова в Пензе не появится исправительный центр. Местные жители добились отмены принятого городской думой решения.

Об одержанной победе рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пензячка Катерина И., которая потратила 2 месяца жизни, чтобы не допустить размещения осужденных в своем дворе.

«Спасибо всему району КПД, 800 подписей!!! Вместе мы сила. Приходилось не спать ночами, а вникать во множество законов, тратить уйму времени на множественные обращения во всевозможные органы власти. К счастью, не зря», - поделилась она.

Катерина выложила на своей странице документ, подписанный первым заместителем главы администрации Пензы Олегом Денисовым.

«Принято решение о нецелесообразности создания исправительного центра по указанному адресу и признании утратившим силу решения Пензенской городской думы № 697-39/7 о передаче федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области» в безвозмездное пользование муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, 1а», - говорится в документе.

Информация, что во дворе дома на Литвинова хотят создать исправительный центр ИК-1, появилась весной. Тогда Катерина И. обратилась к губернатору в соцсети «ВКонтакте». «Это наш двор! Такого быть не должно! Обещали сделать садик, а в итоге - колония-поселение. Самое необходимое, что может быть для нашего и без того забытого района», - возмущалась она.

Девушка подчеркивала: размещение осужденных по соседству с домами (они со всех сторон окружают здание № 1а) скажется на качестве жизни людей и снизит цены на недвижимость.

Писали главе региона и в «Одноклассниках». «Лучше бы садик детям вернули. Нам, жителям этого района, что делать??? Жалобу в Москву писать? Может, тогда при строительстве новых жилых кварталов вместо садиков и школ колонии строить внутри дворов?» - интересовались люди.

В мае представитель областного правительства отвечал, что в исправительные центры осужденные переводятся из колоний исключительно по решению суда. «Суды принимают такие решения на основе предварительных решений сотрудников службы исполнения наказаний, которые готовят характеристики на осужденных, подтверждающие, что они встали на путь исправления и не несут угрозы для общества. Разумеется, сотрудники службы исполнения наказаний несут ответственность за каждое подобное решение.

В исправительные центры, как правило, переводят осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести (нарушителей правил дорожного движения, лиц, не уплачивающих алименты, и пр.) и вставших на путь исправления. Кроме того, в исправительном центре обеспечивается круглосуточная охрана сотрудниками ФСИН», - сообщал он.

Однако местных жителей такие аргументы не удовлетворили. Они не опустили руки и добились того, чтобы в их дворе исправительный центр не появился.