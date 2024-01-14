На Западной Поляне вырубают деревья и кустарник

14.01.2024 | 10:51

В субботу, 13 января, несколько жителей микрорайона Западная Поляна написали в телеграм-канал PenzaInform о том, что рядом с их домами вырубают растительность.

По словам обратившихся, 12-го числа уничтожили деревья и кусты вдоль дома № 45 на улице Мира, а 13-го - у дома № 27.

«Домов стало больше, машин на дороге по улице Мира - значительно больше, и решили вырубать зелень? Что происходит, где объяснения?» - выразили недоумение пензенцы.

На снимках, которыми они поделились, - сваленные в кучу ветви и остатки стволов, а также специальный агрегат, который превращает древесину в опилки.

Ответ на обращение пензенцев поступил в чате телеграм-канала от представителя управления ЖКХ города.

«В целях исключения аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в районе улицы Мира, 45, энергоснабжающей компанией проведены работы по опиловке деревьев и вырубке поросли в охранной зоне линии электропередачи», - пояснили горожанам.

В октябре прошлого года растительности лишилась территория у будущего цирка. Коммунальщики вырубили там все тополя. Чуть позже они объяснили: деревья были аварийными. На их место планируют высадить новые.