Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 янв 2024|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

На Западной Поляне вырубают деревья и кустарник

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 13 января, несколько жителей микрорайона Западная Поляна написали в телеграм-канал PenzaInform о том, что рядом с их домами вырубают растительность.

По словам обратившихся, 12-го числа уничтожили деревья и кусты вдоль дома № 45 на улице Мира, а 13-го - у дома № 27.

«Домов стало больше, машин на дороге по улице Мира - значительно больше, и решили вырубать зелень? Что происходит, где объяснения?» - выразили недоумение пензенцы.

На Западной Поляне вырубают деревья и кустарник

На снимках, которыми они поделились, - сваленные в кучу ветви и остатки стволов, а также специальный агрегат, который превращает древесину в опилки.

На Западной Поляне вырубают деревья и кустарник

Ответ на обращение пензенцев поступил в чате телеграм-канала от представителя управления ЖКХ города.

На Западной Поляне вырубают деревья и кустарник

«В целях исключения аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в районе улицы Мира, 45, энергоснабжающей компанией проведены работы по опиловке деревьев и вырубке поросли в охранной зоне линии электропередачи», - пояснили горожанам.

В октябре прошлого года растительности лишилась территория у будущего цирка. Коммунальщики вырубили там все тополя. Чуть позже они объяснили: деревья были аварийными. На их место планируют высадить новые.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте