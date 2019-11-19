19.11.2019 | 17:19

9:35:18 - точное время трагедии. Буквально в ад провалился автомобиль. На улице Аустрина, недалеко от дома № 37, у «Лады-Ларгус» асфальт ушел из-под колес. Машина оказалась на глубине не менее трех метров, причем яма была с кипятком.

Дорожное происшествие спровоцировала коммунальная авария - порыв теплотрассы. Сотрудники пожарно-спасательного центра одними из первых оказались на месте, они и доставали машину из пекла.

«В ней было два пострадавших. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области Максим Смирнов.

Тела погибших подняли чуть позже. Это водитель отечественной легковушки и пассажир. Мужчины 53 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело.

«Там нельзя было выбраться. Там хлыстала фонтаном вода, кипяток», - рассказала жительница дома № 37 на ул. Аустрина Анна Шибаева.

Этот случай заставил чиновников разных уровней покинуть свои кабинеты и выехать на место трагедии. Его огородили металлическими щитами, опасаясь дальнейшего обрушения и провала грунта, подмытого горячей водой на площадке перед торговой точкой.

«Нам из-за пара ничего не было видно», - пояснила продавец Ольга.

Теплотрасса, на которой произошел разрыв, в ведении компании ПАО «Т Плюс». Директор Мордовского филиала из Саранска приехал, как только сообщили о трагедии.

Случившееся прокомментировал ответственный за сетевое хозяйство. По его словам, утром во время обхода мастером участка ничто не предвещало несчастья.

«Мы в первую очередь выражаем соболезнования родным и близким. Мы организуем связанный с похоронами ритуал, будет выплачена компенсация семьям погибших», - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

«У Валялкина Владимира трое детей: старшая дочь взрослая и двое маленьких ребятишек, мальчишка в третий класс, девчонка в первый класс», - сообщил пензенец.

Знакомые находившихся в салоне мужчин, рассказывая о них, говорили, что погибшие были настоящими работягами.