Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|20:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  71.24  |  $  64.29

Происшествия | Ресурсники оплатят похороны погибших в провале на улице Аустрина

19.11.2019|17:19
Печать

9:35:18 - точное время трагедии. Буквально в ад провалился автомобиль. На улице Аустрина, недалеко от дома № 37, у «Лады-Ларгус» асфальт ушел из-под колес. Машина оказалась на глубине не менее трех метров, причем яма была с кипятком.

Дорожное происшествие спровоцировала коммунальная авария - порыв теплотрассы. Сотрудники пожарно-спасательного центра одними из первых оказались на месте, они и доставали машину из пекла.

«В ней было два пострадавших. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области Максим Смирнов.

Тела погибших подняли чуть позже. Это водитель отечественной легковушки и пассажир. Мужчины 53 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело.

«Там нельзя было выбраться. Там хлыстала фонтаном вода, кипяток», - рассказала жительница дома № 37 на ул. Аустрина Анна Шибаева.

Этот случай заставил чиновников разных уровней покинуть свои кабинеты и выехать на место трагедии. Его огородили металлическими щитами, опасаясь дальнейшего обрушения и провала грунта, подмытого горячей водой на площадке перед торговой точкой.

«Нам из-за пара ничего не было видно», - пояснила продавец Ольга.

Теплотрасса, на которой произошел разрыв, в ведении компании ПАО «Т Плюс». Директор Мордовского филиала из Саранска приехал, как только сообщили о трагедии.

Случившееся прокомментировал ответственный за сетевое хозяйство. По его словам, утром во время обхода мастером участка ничто не предвещало несчастья.

«Мы в первую очередь выражаем соболезнования родным и близким. Мы организуем связанный с похоронами ритуал, будет выплачена компенсация семьям погибших», - отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

«У Валялкина Владимира трое детей: старшая дочь взрослая и двое маленьких ребятишек, мальчишка в третий класс, девчонка в первый класс», - сообщил пензенец.

Знакомые находившихся в салоне мужчин, рассказывая о них, говорили, что погибшие были настоящими работягами.

0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Тела погибших подняли чуть позже.
а почему позже?

Гость|19.11.2019 18:49|

Судя по записи с камер наблюдения-водитель видел, куда едет!

Гость|19.11.2019 18:50|

Гость писал(a):

Тела погибших подняли чуть позже.

а почему позже?

Потому что это Буртасия

Гость|19.11.2019 18:53|

Еще б они не оплатили...

Кто ребятишек то поднимать будет этого мужика? ах мрази, мрази -весь город проваливается в коммуникации бешеные деньги закапывают и рушится то перед Олимпом , то на Аустрина. Этим и должно было кончится - выше чиновников надо брать. Их к ответу.

Гость|19.11.2019 18:55|

А Америка тем временем загоняет огромные деньги...

Гость|19.11.2019 18:56|

Гость писал(a):

Гость|19.11.2019 18:49|

Судя по записи с камер наблюдения-водитель видел, куда едет!

тогда это самоликвидация.

Гость|19.11.2019 18:57|

Гость писал(a):

Тела погибших подняли чуть позже.
ждали что бы получше проварились?

Гость|19.11.2019 18:58|

Прежде чем говорить о комфортной городской среде, надо решить вопрос с сетями. В масштабах страны. Чтобы народ не варился в кипятке, бурлящем под красивым новым асфальтом.

Гость|19.11.2019 18:59|

Конечно, а мерзавцам, которые гнобили сослуживца в армии, по 6,7 млн.

Гость|19.11.2019 18:59|

Подачками хотят рты закрыть.

Гость|19.11.2019 19:03|

Гость писал(a):

В масштабах страны
это ты президенту расскажи. А нас жителей интересует наше болотце где тишина и покой и только изредка квакают лягушата и то перед дождем.

Гость|19.11.2019 19:07|

Одни ритуалы только процветают и даже тут погреются мрази

Гость|19.11.2019 19:09|

"ПЬЯНОГО МАЛЬЧИКА" НЕ БУДЕТ В ПЕНЗЕ?

Гость|19.11.2019 19:13|

Казнить публично всю администрацию Пензы за халатность и о не выполнении взятых на себя обязанностей!!

Гость|19.11.2019 19:15|

Почему не было ограждения и предупреждающих знаков?

Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!