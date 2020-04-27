Пешеходы рискуют жизнью во дворе на улице Мира

27.04.2020 | 20:00

«Это очень страшно! Их надо убирать, они отслужили свой срок. Но этим никто не занимается», - рассказала Валентина Николаевна.

Это были кадры с улицы Мира, 4, от 3 апреля, но двор изменился уже через полторы недели. Сильный снегопад показал, что слова жительницы Западной Поляны об опасности старых насаждений обоснованны. Деревья поломало, однако и после этого ими не начали заниматься.

На детской площадке лежат ветви и даже стволы. Некоторые из них - в зависшем положении, что угрожает прохожим. Те отмечают запущенность территорий, хотя и относятся к этому с долей понимания.

«Говорить о том, что работают не очень хорошо - это понятно. Но сейчас я бы не давала характеристику, потому что напряг у всех большой. Сейчас управляющие компании обеззараживают подъезды», - пояснила горожанка.

Впрочем, есть и те, кто считает риск минимальным, они выбирают кратчайший путь. Правда, их логику дано понять не каждому.

«Не страшно, потому что я еще соображаю», - сообщила прохожая.

Когда-нибудь коммунальщики с пилами доберутся до точки на карте Пензы - ул. Мира, 4.