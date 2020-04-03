03.04.2020 | 18:59

Старые деревья раскинули свои ветви и над детской площадкой, и над тротуаром. На Западной Поляне все их сажали при строительстве домов около 70 лет назад - в 50-х годах прошлого века. За такой срок они вымахали выше пятиэтажек.

Прохожая во дворе дома № 4 на улице Мира говорит: давно было пора их менять на новые, но не делали. Итог - опасность над головами людей. Когда и где ждать неприятностей, не узнаешь. А ведь подобные случаи бывают, особенно при сильном ветре.

«Это очень и очень страшно, их надо убирать, они отслужили свой срок. Но этим никто не занимается. А для того чтобы их спилить, надо тысячу инстанций пройти. Я знаю по разговорам жителей, сколько это стоит труда, чтобы это все спилить», - рассказала Валентина Николаевна.

Коммунальщики должны сами, без подсказок горожан, в плановом режиме удалять самые старые и опасные насаждения. Тогда бы проблемы не было бы. Постепенно растительность обновлялась бы.

«Видно, им это не надо, им же это на голову не упадет. Для них нет проблем. Если упадет - накажут, тогда, может быть, начнут смотреть», - отметила пенсионерка.

Но в таком случае будет уже поздно. Хорошо, если окажется поврежден автомобиль, как это нередко случается в Пензе. Железное имущество можно восстановить, если подать в суд и доказать, что припарковал транспорт в разрешенном месте. А вот когда дерево падает на человека, последствия гораздо серьезнее. Жизнь и здоровье не возвратишь даже с помощью закона.

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