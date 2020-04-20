Перепаханный тротуар на Ладожской, 129, начали восстанавливать

20.04.2020 | 20:05

Дело сдвинулось с мертвой точки: перепаханный тепловиками тротуар начали восстанавливать. Только не учли погодные условия, и асфальтовое покрытие пока не появилось. Но и то, что есть, немного радует и ободряет, ведь несколько месяцев ничего не менялось.

«Приехали, немножко щебенкой засыпали, даже спуск сровняли - и уехали. Но обещали вернуться! И асфальтировать пообещали, но не знаем, может в этом году, может в следующем», - не без юмора отметила председатель ЖСК «Перспектива» Ольга Геннадьевна.

Обещанного, как известно, долго ждут. Председатель ЖСК на себе почувствовала это. Она уже показывала итоги неоднократных раскопок во дворе. Рыли еще в 2019 году. Восстановить территорию обещали, как только снег сойдет. Но он растаял, неожиданно выпал вновь, а дело не двигалось.

«Камни, допустим, мы уберем, но арматуру вытащить мы не можем», - констатировала Ольга Геннадьевна.

Кроме того, оказалась перепахана парковка, которую щебенкой засыпали за счет жителей дома. Повредили и заасфальтированные тротуары. При обращении к коммунальщикам был получен ответ: пешеходные дорожки восстановим, а о стоянке не мечтайте. Лишь после выхода сюжета «Службы 11» наметилось оживление.

«Прошлись три человека, дернули арматуру (уж не знаю, каким образом), но после этого остались лужи, камни. Сейчас, чтобы эти ямки все заделать, нужно вызывать трактор, машину с землей», - рассказала председатель ЖСК.

Если до начала дождей люди ставили на пустыре машины, то теперь это невозможно. Ольга Геннадьевна уверена: тепловики должны восстановить двор в полном объеме.

«С парковкой - ничего. Развезло, не проехать, все машины стоят вдоль бордюра», - указала она.

Останавливаться активистка не намерена. Ведь если не приведут в порядок парковку, ее вновь придется делать за счет жителей - за десятки тысяч рублей.