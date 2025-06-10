На ул. Металлистов провалился кусок асфальта со свежей разметкой

10.06.2025 | 20:38

Во вторник, 10 июня, жители Пензы обнаружили еще один провал асфальта. Дыра образовалась посреди проезжей части улицы Металлистов.

На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, что на данном участке дороги недавно нанесли горизонтальную разметку. Кусок асфальта с белой линией провалился на глубину около 20-30 см.

Водители предупреждают друг друга об опасности и призывают быть аккуратнее.

В этот же день провал заметили на улице Свердлова, в районе остановки «Электромеханика». Дефект появился во второй полосе, рядом с двойной сплошной линией, по направлению в сторону Калинина.

Ранее сообщалось, что проезжая часть начала рушиться у колодца на улице Захарова. Дыра появилась у перекрестка с улицей Космодемьянской.