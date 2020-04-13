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Из жизни

Двору на Ладожской после ремонта сетей требуется восстановление

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Тепловики пообещали председателю ЖСК «Перспектива» привести двор в порядок, как только сойдет снег. В 2019 году территорию перепахали вдоль и поперек. Погода давно установилась, а коммунальщики не появились. Зато хорошо видны существенные недостатки, которые угрожают жизни детей (рядом - игровая зона).

«На детской площадке торчат арматура, крюки - это мы своими силами не устраним», - рассказала председатель ЖСК «Перспектива» Ольга Геннадьевна.

Жильцы делать это и не должны: закон предписывает коммунальщикам после ремонтных работ восстанавливать территорию. Но чуда не произошло ни в прошлом году, когда погода мешала, ни сейчас.

«Опять мы стараемся своими силами. Яму вот закидали кирпичами. А дожди пойдут - мы будем все в грязи, как были ползимы и весной. Коляски все испачканные, жители, конечно, очень недовольны. Но все за свои деньги мы сделать не можем!» - прокомментировала председатель ЖСК.

В ноябре 2019 года, когда снег еще не лег на землю, на месте созданной за счет автомобилистов парковки оказалась пашня.

«Копали по несколько раз вплоть до зимы. У нас все хорошо было - сделано, засыпано, дорожки в садик и в школу проложены, грязи не было. Но сейчас наш двор превратился просто, я не знаю, в катакомбы какие-то», - отмечала горожанка.

После нескольких визитов ремонтников щебенка, за которую заплатили жильцы, ушла в землю, и тротуары пострадали. После сюжета «Службы 11» последовала незамедлительная реакция.

«Приезжали! Бросили комок щебенки. Больше, сказали, нет, по весне сделаем», - процитировала председатель ЖСК.

Асфальт так и не восстановили, а о стоянке и речь не шла.

«Парковку мы делали за свои собственные деньги, отсыпали все щебенкой. Везде у нас перекопали и сказали, что там, где проходят сети и трубы, ставить машины нельзя. Двор у нас и так небольшой, а стоянка где-то должна быть», - рассудила Ольга Геннадьевна.

Видимо, жителям вновь придется складываться, чтобы облагородить стоянку. А восстановления тротуаров председатель ЖСК намерена добиваться: это обязанность коммунальщиков.

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Гость||

надо же как оператор измудрился: снял прям от земли целых ДВА!!! камешка и кусок арматуры. убрать их и то меньше усилий потребовало бы. а так конечно проблема века: кругом деревья валяются, оборванные провода, гололед и сугробы, но сюжет будет про два кирпича во дворе и перепаханную при ремонте незаконную стоянку в охранной зоне теплотрассы

Гость||

Копендос зеленый там классный на фото стоит! Еще с номерами СССР.

Имя: Гость
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