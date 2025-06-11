Девушку из Сердобского района нашли на болоте с лягушками

11.06.2025 | 16:05

Волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт» поделились подробностями поисков 23-летней жительницы села Мещерского Сердобского района.

Девушка с ограниченными возможностями здоровья и мышлением ребенка пропала около 19:00 4 июня. В последний раз ее видели у входа в лес. В первую же ночь до самого утра шел сильный дождь.

«Чем больше я говорила с родственниками, тем отчетливее понимала, что мы ищем буквально беспомощного ребенка. Было принято решение основные силы бросать на природу.

Все ближайшие населенные пункты, заправки, транспорт, компании, сельхозорганизации, отделения полиции и больницы ближайших районов, фермы, магазины и пр. были оповещены и оснащены бумажными ориентировками. Буквально каждый человек в Сердобском районе знал о пропаже девушки. Это заслуга слаженной работы неравнодушных местных жителей. Также мы работали и в самой Пензе», - рассказала координатор поисков Анастасия Волкова.

По ее словам, с каждым днем ситуация накалялась, потому что не было ни одного свидетельства от людей, которым встретилась бы пропавшая.

«Она редко оставалась незамеченной, если рядом были люди. Из-за чего я все отчетливее понимала, что рядом с ней людей нет и она в беде. Приоритетная зона поиска была понятна. С северо-запада эту зону ограничивала серьезная природная ловушка - река, которую можно было отработать только с опытными старшими. Пришлось разделить эту реку на несколько небольших частей, чтобы поисковики могли эффективно выполнять каждый свою задачу. Одна из этих групп у реки и нашла девушку.

Она не отзывалась, хотя ребята кричали ее имя буквально в 30 метрах. Найти девушку помогло то, что поисковики четко выполняли свою задачу и шли в тишине. Они услышали всплески воды, стали прислушиваться и позже услышали, как Ульяна разговаривала с лягушками. Пока готовилась эвакуация, она рассказывала, что очень хочет чай с вареньем и конфетами и к маме», - добавила Анастасия.

Сельчанку эвакуировали через участок с болотом и высокой травой с большим количеством коряг и упавших деревьев. Пока волонтеры несли девушку, местные жители буквально прорубали проход бензопилами.

Девушка провела на природе в общей сложности четверо суток. После осмотра врачами она наконец оказалась дома.

«В поиске приняли участие 78 добровольцев «Лизы Алерт», 3 кинологических расчета, 2 БПЛА (один из них с тепловизором), самолет ВПСО «Ангел», все они - из разных регионов: Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Республики Мордовия и Москвы. Также Ульяну искали 90 местных жителей, родные девочки, полиция и администрация поселка», - перечислила Анастасия Волкова.