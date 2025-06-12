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Из жизни

Пензенцы наблюдали в небе Клубничную Луну

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В среду, 11 июня, многие любовались полной Луной розового или красноватого цвета. По данным Пензенского планетария, ночное светило опустилось максимально низко за 18 лет.

«Это последнее полнолуние перед солнцестоянием 21 июня, которое знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном полушарии», - пояснили специалисты.

Из-за плотного слоя атмосферы, через который проходил свет Луны, она окрасилась в красноватый цвет. Из-за эффекта, известного как «иллюзия Луны», она казалась больше обычного.

Пензенцы наблюдали в небе Клубничную Луну

Июньское полнолуние принято называть Клубничной Луной, так как это месяц сбора ягод. В следующий раз явление повторится только в 2043 году.

«Самое высокое полнолуние в Северном полушарии произойдет 5 декабря 2025 года», - сообщили в планетарии.

«Красота», «В Никольском районе она прям розовая», «Не, больше на викторию похоже, чем на клубнику», «Розовая) Телефон не передает, конечно», «Рыжая», «Вид из окна на Арбеково шикарен», «В Колышлейском районе тоже кажется, что красная, но на телефоне она не красная», - высказались пользователи в Сети.

Некоторые горожане ничего необычного не заметили.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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