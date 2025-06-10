10.06.2025 | 16:12

Во вторник, 10 июня, на улице Свердлова в Пензе провалился асфальт. Опасное место обнаружено в районе остановки «Электромеханика» (дом № 4а).

Снимок провала опубликовали в Сети. Дефект появился во второй полосе, рядом с двойной сплошной линией, по направлению в сторону улицы Калинина. Водителям посоветовали объезжать опасный участок.

Осенью прошлого года отрезок улицы Свердлова от Баумана до Калинина ремонтировали. Помимо укладки нового асфальта, специалисты обустроили люки смотровых и ливневых колодцев.

Ранее сообщалось, что проезжая часть начала проваливаться у колодца на улице Захарова.

Дыра появилась у перекрестка с улицей Космодемьянской, в полосе движения в сторону Западной Поляны.