В Наровчате двое друзей помогли третьему убежать от полиции

07.06.2025 | 09:30

Двое жителей Наровчатского района предстали перед судом после празднования Дня Победы. Они признаны виновными в неповиновению сотруднику полиции.

9 мая в центре Наровчата проходили праздничные мероприятия. В это время правоохранители задержали за мелкое хулиганство местного жителя и сопровождали его в отделение для составление протокола.

В дело вмешались товарищи задержанного. Решив помочь приятелю, они преградили дорогу и стали отбивать его у стражей порядка.

«В результате задержанный вырвался из рук сотрудников полиции и убежал. А двое друзей стали фигурантами дел об административном правонарушении», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Одного из соучастников оштрафовали на 2 000 рублей, другого - на 3 800.